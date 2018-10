Das Oberwalliser Alters-, Pflege- und Behindertenheim St. Josef in Susten steht vor umfassenden Umbauten in mehreren Etappen. Die Baukosten belaufen sich auf 7.6 Millionen Franken. Der Spatenstich erfolgte am Dienstagmorgen, der Umbau startet am nächsten Montag.

«Für uns ist heute ein Freudentag», sagte Christian Venetz, Direktor des Oberwalliser Alters-, Pflege- und Behindertenheims in Susten. Dem Projekt seien intensive Verhandlungen mit dem Kanton vorausgegangen. Dieser beteiligt sich zu einem wesentlichen Teil an den Baukosten von 7 600 000 Franken. Mit den kantonalen Instanzen und insbesondere dem Departement für Gesundheit, Sozialwesen und Kultur hätten sämtliche Fragen zum Detailprojekt geregelt werden können. Am 11. April habe man vom Staatsrat den entsprechenden positiven Entscheid mit Subventionszusage erhalten, berichtete Venetz.

Darauf habe man die Ausschreibung für die erste Etappe an die Hand genommen, so Venetz weiter. Die Realisierung soll in neun Phasen erfolgen: «Bei der Realisierung dieses Vorhabens stützen wir uns ebenfalls auf Beiträge platzierender Gemeinden ab.» Auch die anderen Oberwalliser Gemeinden und Burgerschaften würden in der Pflicht stehen.

An der Zimmerbilanz soll nicht gerüttelt werden, die 145 Zimmer sollen wie bis anhin bleiben. Nur werden sämtliche Zweierzimmer in Einerzimmer umgebaut. Zudem entstehen neue Räume. Denn primär stehe das Wohlbefinden der Bewohner im Zentrum, betonte Stiftungsratspräsident Thomas Gsponer.

Die Bauarbeiten sollen im Sommer 2020 abgeschlossen sein.

Lesen Sie mehr zum Umbau- und Erweiterungsbau im «Walliser Boten» vom Mittwoch, 10. Oktober.

09. Oktober 2018, 14:00

