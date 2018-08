Staatsanwalt fordert 15 Monate Gefängnis

Staatsanwalt Rinaldo Arnold fordert für den Wahlfälscher eine Gefängnisstrafe von 15 Monaten, mit dreijähriger Bewährung.

Der Wahlbetrüger muss also nicht ins Gefängnis, darf sich aber in den nächsten drei Jahren nichts zuschulden kommen lassen. Zudem fordert Arnold in seinem Plädoyer für den Mann eine Busse von 2000 Franken. Weiter soll er die Verfahrenkosten von gut 40'000 Franken übernehmen. Für Arnold ist der Mann in allen Anklagepunkten schuldig, also des mehrfachen geringfügigen Diebstahls, subsidiär mehrfacher geringfügiger Sachentziehung, der mehrfachen Urkunden- und Wahlfälschung und des Stimmenfangs. Arnold begründete seine Anträge mit der «grossen Verwerflichkeit der Taten».

Im Februar und März 2017 zog der Mann mehrfach los, um in Brig-Glis, Naters und Visp Wahlunterlagen aus Briefkästen zu entwenden und diese mit SVP-Kandidaten versehen und gefälschten Unterschriften auf den Rücksendungsblättern in die Urnen zu bugsieren. Beim zweiten Wahlgang der Staatsratswahlen wollte er Oskar Freysinger unterstützen. Der Abstand auf den fünften Regierungssitz war aber zu gross, um den fallenden SVP-Staatsrat aufzufangen.

Bei den Grossratswahlen haben in der engeren «Auswahl» des Angeklagten die SVPO-Kandidaten der Liste Nr. 4, unter anderem Patrick Hildbrand, Bernhard Frabetti, Michael Graber oder Pascal Salzmann, am meisten Stimmen erhalten. Salzmann gelang somit mit der ungebetenen Schützenhilfe auf Anhieb die Wahl ins Walliser Kantonsparlament, zum Nachteil der CSPO.

30. August 2018, 10:45

