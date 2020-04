Polizei wird Corona-Regeln auch an Ostern strikt kontrollieren

Region Leuk: Ostern findet statt - einfach anders

In Zeiten der Corona-Pandemie sind ungewöhnliche Wege an der Tagesordnung. So laden die Priester vom Dekanat Leuk die Gläubigen dazu ein, die österlichen Feierlichkeiten via Livestreaming mitzufeiern.

Ostern steht vor der Tür. Für viele gehören auch die Messen in der Karwoche und zu Ostern dazu. Damit dies in der Region Leuk möglich ist, wenn auch nur virtuell, laden die Priester des Dekanats Leuk die Gläubigen dazu ein, die österlichen Feierlichkeiten via Youtube-Kanal der Pfarrei Gampel mitzuverfolgen. Wie die Priester in einer Mitteilung erklären, sei der Livestreaming eine wertvolle Möglichkeit mit den Gläubigen verbunden zu sein. «Möge uns die Gemeinschaft untereinander in dieser herausfordernden Zeit stärken und ermutigen», so die Priester. wh