Staatsrat Favre positiv getestet

Staatsrat Frédéric Favre wurde positiv auf das Coronavirus (COVID-19) getestet. Er befindet sich derzeit zu Hause in Isolation. Die anderen Regierungsmitglieder haben sich einem Test unterzogen, der für negativ befunden wurde. Als Vorsichtsmassnahme wird die Regierung ihre wöchentliche Sitzung morgen per Telefonkonferenz abhalten.

Das Labor des Zentralinstituts der Spitäler in Sitten hat eine Coronavirusinfektion (COVID-19) bei Staatsrat Frédéric Favre, Vorsteher des Departements für Sicherheit, Institutionen und Sport, bestätigt. Gemäss Anweisungen des Bundesamtes für Gesundheit ist er derzeit zu Hause isoliert, wie die Staatskanzlei am Dienstagnachmittag mitteilt. Sein Gesundheitszustand sei gut. Favre werde sein Departement mittels Nutzung der aktuellen Kommunikationsmittel weiterführen. Seine Angehörigen befinden sich in Selbst-Quarantäne.

Auch die anderen Regierungsmitglieder haben sich einem Test unterzogen, der sich aber als negativ herausstellte. Der Staatsrat hat sich in den letzten Tagen aufgrund der besonderen Lage mehrfach getroffen. Als Vorsichtsmassnahme habe man jedoch beschlossen, morgen Mittwoch nicht zu seiner wöchentlichen Sitzung zusammenzukommen. Diese wird beibehalten, aber per Telefonkonferenz durchgeführt. Ausserdem werde er die Anzahl der Sitzungen und Treffen in den nächsten Wochen auf ein striktes Minimum beschränken.

dab

17. März 2020, 16:40

Artikel teilen