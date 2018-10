Strasse ins Saastal öffnet um 16.00 Uhr

Wieder befahrbar. Die Strasse von Stalden ins Saastal wird am Dienstagnachmittag ab 16.00 Uhr geöffnet. (Archivbild) Foto: zvg

Die Strasse von Stalden in Saastal wird am Dienstagnachmittag ab 16.00 Uhr für den Verkehr wieder freigegeben. Die Strecke von Saas-Balen nach Saas-Grund wird bereits am Vormittag ab 11.00 Uhr geöffnet.

Gestern kam es im Oberwallis zu teils heftigen Niederschlägen. Grössere Schäden blieben aus. Einige Verkehrswege mussten vorübergehend gesperrt werden. Inzwischen beruhigt sich die Lage wieder.

So wird die Strasse von Stalden nach Saas-Balen am Dienstagnachmittag ab 16.00 Uhr wieder geöffnet. Die Strecke von Saas-Balen nach Saas-Grund wird bereits am Vormittag ab 11.00 Uhr für den Verkehr freigegeben.

Die Simplonstrasse wurde heute um 10 Uhr wieder für den Leichtverkehr freigegeben. Der Schwerverkehr wird nach den üblichen Wintervorschriften geregelt.

Die Strecke zwischen Bitsch und Ried-Mörel ist dagegen wieder offen. Aufgrund Räumungsarbeiten infolge eines Erdrutsches muss jedoch mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden.

pd/msu

30. Oktober 2018, 10:00

