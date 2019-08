«Das Leben ist schampar fragil»

Obwohl Stefanie Heinzmann am Open Air Gampel zum insgesamt fünften Mal vor heimischem Publikum gespielt hat, war die 30-Jährige vor ihrem Auftritt nervös wie selten.

Stefanie Heinzmann ist nach vierjähriger Abwesenheit mit ihrem neuen Album «All We Need Is Love» zurück. Vor ihrem Auftritt am Samstag sprach sie mit uns über den Anker ihres Lebens: die Liebe in all ihren Formen. Von Liebe über Selbstliebe zur Liebe zum Planeten: «Liebe ist der Schlüssel zu allem», sagt Heinzmann.

19. August 2019, 08:00

