Stefanie Zimmermann ist neue BLS-Verwaltungsrätin

Stefanie Zimmermann ist vom Walliser Staatsrat in den Verwaltungsrat der BLS AG delegiert worden. Sie tritt als Vertreterin des Kanton Wallis die Nachfolge von Viola Amherd an, die im Dezember 2018 in den Bundesrat gewählt wurde.

Zimmermann vertritt im Verwaltungsrat der BLS AG den Kanton Wallis und wurde aufgrund statutarischer Bestimmungen (Art. 762 OR) vom Staatsrat delegiert, heisst es in einer Mitteilung der BLS-Medienstelle.

Sie ist seit 2017 als Gemeinderätin in Visp für das Ressort Wirtschaft, Standortmarketing und Energie zuständig. Weiter ist die CVP-Politikerin Kommissionsmitglied der Gesundheitsplanung des Kantons Wallis. Die 42-jährige Betriebswirtschafterin arbeitet als Mitglied der Bankleitung und Leiterin Back Office bei der Raiffeisenbank Region Visp.

Im Rahmen ihrer Gemeinderatstätigkeit hält Zimmermann das Verwaltungsrats-Präsidium der BioArk Visp AG und der Fernwärme Visp AG inne. Weiter ist sie Vorstandsmitglied der VED Visp Energie Dienste AG und von Visp Gewerbe und Tourismus VGT. Zudem ist sie Stiftungsratsmitglied der Stiftung Kastanienselve Visp/Eyholz. Sie ist verheiratet und lebt in Visp.

13. März 2019, 19:30

