Bevölkerung engagiert sich in Steg-Hohtenn

Am Mittwoch führte die Bewegung «zämu eppis bewegu – fär Stäg-Hohtee», initiiert durch den neuen Vorstand der CVP Steg-Hohtenn, ihren zweiten Workshop zur Zukunftsgestaltung und Weiterentwicklung der Gemeinde durch.

Bereits im August sind zahlreiche Bürgerinnen und Bürger dem Aufruf gefolgt, sich für ihre Dörfer einzubringen. Anlässlich dieses ersten Workshops brachten die Anwesenden engagiert ihre Ideen zur Zukunftsgestaltung und Weiterentwicklung der Gemeinde ein. In Gruppen wurden diese Ideen weiterentwickelt. Schliesslich fand eine Gewichtung der vielen Ideen durch die Anwesenden statt. Rund 30 Personen erklärten sich bereit an den einzelnen Themen in Arbeitsgruppen weiterzuarbeiten.

In einem zweiten Workshop wurden am Mittwoch, in einer wiederum vollen Benkenstube, die ersten Ergebnisse der Arbeitsgruppen präsentiert. Diese zeigten auf, was inzwischen mit all den Ideen und Anliegen der Bevölkerung in den Bereichen Bildung und Familie; Freizeit, Kultur und Sport; Verkehr, Raumordnung und Landwirtschaft; Industrie, Gewerbe und Handel geschehen ist. Welche Themen innerhalb dieser Bereiche als erstes angegangen wurden und wie diese weiter vorangetrieben werden.

Im Frühjahr 2020 folgt ein dritter Workshop mit der Präsentation der Ergebnisse aus der Weiterführung der Arbeiten und neuen Themen, welche aufgegriffen werden.

Die anwesenden Gemeinderätinnen Astrid Hutter und Judith Kalbermatter informierten über Anliegen, welche bereits durch den Gemeinderat aufgenommen wurden und über die anstehenden Geschäfte der Gemeinde und Burgerschaft im Hinblick auf die bevorstehenden Budgetversammlungen.

Rudolf Pesch, Adjunkt des kantonalen Amts für Rhonewasserbau, hielt ein interessantes Referat über das Jahrhundertbauwerk der 3. Rhonekorrektion. Der Wasserbauspezialist brachte den Anwesenden die Notwendigkeit und die technischen Details des wichtigen Hochwasserschutzprojektes näher und zeigte den aktuellen Stand der Arbeiten und das weitere Vorgehen im Raum Steg-Hohtenn auf.

