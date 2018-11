«Stehen hinter Konsum»

Die Bevölkerung von Grengiols will ihren Konsum weiterhin finanziell unterstützen. Foto: zvg

Wie in den vergangenen Jahren sprachen die Bürger an der Urversammlung von Grengiols am Donnerstagabend einen finanziellen Beitrag für den Dorfkonsum.

«Es wäre eine Illusion, in einem Dorf von der Grösse von Grengiols im Konsum eine schwarze Null zu schreiben», sagt Gemeindepräsident Armin Zeiter. Die Urversammlung sprach sich vollumfänglich für eine Fortsetzung der Unterstützungszahlungen aus. Im kommenden Jahr wird die Rechnung des Konsums mit 35 000 Franken ausgeglichen.

In der Gemeinde wurden im vergangenen Jahr diverse Anstrengungen unternommen, damit die Konsumgenossenschaft Grengiols überlebensfähig bleibt. Dank Spenden aus der Bevölkerung in der Höhe von 20 000 Franken konnten die Kühlregale ausgetauscht werden. Zudem habe der Laden eine grössere Renovation erfahren, so Zeiter. «Um Kosten zu sparen, hat man auch die Öffnungszeiten angepasst», ergänzt er. Obwohl der Laden nachmittags erst zwei Stunden später öffnet, konnte der Umsatz stabil gehalten werden.

30. November 2018

