Am Freitag feierte der Oberwalliser Verein für Sterbe- und Trauerbegleitung 15-jähriges Jubiläum. Zu diesem Anlass wurde ein passendes Theaterstück aufgeführt.

Der Oberwalliser Verein für Sterbe- und Trauerbegleitung schaute am Freitagabend im Zentrum Missione in Naters auf 15 Jahre zurück. Die Vereinspräsidentin Caroline Walker Miano betonte mit Stolz, wie viel Vertrauen es von Seiten der Angehörigen, aber auch Sterbenden brauche, um die Begleiter des Vereins an ihrer Seite sein zu lassen. Gemäss Mitteilung nutzen auch viele Institutionen im Oberwallis das Angebot des Vereins und zählen auf die gut ausgebildeten und achtsamen Menschen die ehrenamtlich tätig sind.

Für den Anlass konnte eine Theaterbühne von Berlin gewonnen werden. In Kooperation mit den Mitarbeitern des Hospiz Schöneberg-Steglitz, führte die Gruppe Spätzünder des Theaters der Erfahrungen ihr Stück «Bertha, stirb endlich» auf. Vor einem Publikum von über 400 Menschen wurde der Tod thematisiert, darüber nachgedacht, gewettert und auch gelacht.

pd / zy

21. September 2019, 11:24

Artikel teilen