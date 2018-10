Stimmungsvoller Pensioniertentag mit 600 ehemaligen «Lonzern»

Traditionsgemäss führt die Lonza AG alle drei Jahre einen Pensioniertentag durch. Auch in diesem Jahr wurde die Gelegenheit von den Mitarbeitenden im Ruhestand rege genutzt, um die Kontakte zu einstigen Arbeitskollegen zu pflegen.

Bereits am Morgen wurden die rund 600 Pensionäre im Personalrestaurant der Lonza in Visp mit Kaffee und Gipfeli begrüsst. Anschliessend fanden Informationsaustausch, Darbietungen des Komikers und Erfinders Stefan Reuss und das Mittagessen im Restaurant La Poste statt.

Standortleiter Jörg Solèr stellte in seiner Rede die Zukunftsinitiative «Visp 2030» und die damit zusammenhängenden Projekte wie das Generationenprojekt «IbexTM» vor. Mit IbexTM entsteht in Visp ein Biopark, dessen Angebot von der präklinischen bis hin zur kommerziellen Phase reicht, kombiniert an einem einzigen Standort.

Traditionellerweise wurden am Pensioniertentag auch wieder die zehn ältesten Teilnehmer – allesamt zwischen 90 und 97 Jahre alt – durch den Standortleiter geehrt. 1907 Personen beziehen eine Rente von der Lonza Pensionskasse: bei 1030 Personen handelt es sich um ehemalige Mitarbeitende des Standorts Visp. Die Lonza Pensionskasse zahlt jährlich 63.8 Millionen Renten aus, davon 51 Millionen Altersrenten.

05. Oktober 2018, 15:28

