Zahlreiche Strassensperrungen im Oberwallis

Verkehrsbehinderungen | Autoverald am Lötschberg und an der Furka eingestellt

Auch der Autoverlad in Goppenstein ist derzeit eingestellt. Foto: BLS

Aufgrund des ergiebigen Schneefalls am Wochenende mussten im Oberwallis zahlreiche Strecken wegen Lawinengefahr gesperrt werden. Derzeit ist auch der Autoverlad am Lötschberg sowie an der Furka eingestellt.

Bereits am Sonntagabend um 19.00 Uhr musste die Strasse zwischen Zermatt und Täsch wegen Lawinengefahr bis auf weiteres gesperrt werden.

Auch die Strecke Niederwald - Obewald im Goms ist für den Verkehr in beide Richtungen geschlossen. Wie die MGBahn in einer Mitteilung schreibt, ist auch der Bahnverkehr zwischen Niederwald und Oberwald eingestellt. Derzeit sei keine Ersatzbeförderung möglich. Gemäss einer Mitteilung der Obgergoms Tourismus AG sind im Goms ferner alle Loipen sowie sämtliche Winterwanderwege und Schneeschuhtrails zwischen Niederwald und Oberwald gesperrt. Der Autoverlad am Furka ist eingestellt.

Die Strasse Gampel-Steg-Goppenstein ist seit Sonntagabend ab 22.00 Uhr wegen Lawinengefahr bis auf weiteres gesperrt. Ebenfalls ist die Strecke zwischen Goppenstein und Blatten im Lötschental in beide Richtungen wegen Lawinengefahr gesperrt. Aufgrund der Strassensperrung zwischen Gampel-Steg und Goppenstein ist auch der Betrieb am Autoverlad Lötschberg bis auf weiteres eingestellt. Ab Montag wird die BLS-Strecke zwischen Brig und Kandersteg betrieben.

Weitere Informationen zu aktuellen Strassensperrungen im Oberwallis finden Sie hier.

pan

14. Januar 2019, 09:45

Artikel teilen