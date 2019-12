Visp und Eggerberg haben wieder Saft

Am Dienstagvormittag kam es, nach momentanen Kenntnisstand, zu einem Stromausfall in Teilen von Visp und Eggerberg. Mitarbeiter der Visp Energie Dienste AG (VED) waren vor Ort, um das Problem zu beheben. In der Pomona bei WB, 1815 und rro war der Strom um 11.24 Uhr zurück in den Leitungen, aus anderen Teilen der Umgebung gab es schon vorher positive Rückmeldungen.

Um 10.47 Uhr war bei der VED noch nichts Genaueres in Erfahrung zu bringen: «Wir wissen derzeit auch nicht mehr. Nur dass das Telefon pausenlos klingelt.» Betroffen waren anscheinend Visp West, die Kleegärten und auch Eggerberg. Aus den Kleegärten und Eggerberg gab es bereits Meldungen, dass der Strom wieder fliesst.

Laut Rückmeldungen kam es wegen des Stromausfalls zu verschiedenen Schwierigkeiten. Bei der Coop-Tankstelle Wehreyering tankte ein WB-Leser gerade sein Auto, als es passierte: «Plötzlich wurde der Tankvorgang unterbrochen, zum Glück ist es gerade am Anfang passiert.» Die Anzeige zeigte 23 Rappen. «Ich habe an der Kasse 50 Rappen bezahlt. Quittung gab es natürlich keine, weil die Kasse ausser Betrieb war.» In Eggerberg steckte eine Frau mit dem Auto eine Weile in der Garage fest, weil das Tor sich nicht öffnen liess.

Auch die Druckerei Valmedia, der «Walliser Bote» oder rro waren betroffen. Bei rro lief ein Musikprogramm auf Notstrom. Um 11.24 kehrte der Strom schliesslich in die Pomona zurück. Und beim Störungsdienst der VED bestätigte man: «Alle sind wieder mit Strom versorgt. Die Mitarbeiter haben eingeschaltet und der Schalter hielt.»

Die VED will später ausführlicher informieren.

