Grosse Ehre. Sunrise Avenue mit ihrem Stern für den Walk of Stars in Gampel. Foto: zvg

Am Samstagnachmittag wurde in Gampel der 34. Stern des Walk of Stars enthüllt. Nach Künstlern wie Joe Cocker und den Toten Hosen wurde die Ehre nun der finnischen Rockband Sunrise Avenue zuteil.

Seit 2015 ziert der Walk of Stars in Anlehnung an den weltberühmten Walk of Fame in Hollywood die Neue Strasse in Gampel. Rückwirkend wurde damals ein wichtiger Act jedes Open Airs seit 1986 mit einem Stern samt Name und Jahr des Auftritts geehrt.

Dieses Jahr wird die finnische Rockband Sunrise Avenue rund um Sänger Samu Haber im Boden von Gampel verewigt. Berühmt wurden die fünf Finnen – zum Anlass passend – vor allem dank ihres Hits «Hollywood Hills». Sänger Samu Haber bedankte sich bei den Gampjern mit den Worten «Switzerland has always been like home» – «Die Schweiz war immer wie ein Zuhause».

rwa

17. August 2019, 20:52

