Tscherrig neuer Zentralsekretär von Syna Schweiz

Personalie | Wechsel in der Führung von Syna Oberwallis

Johann Tscherrig, langjähriger Regionalverantwortlicher der Syna Oberwallis, wurde als Zentralsekretär der Syna Schweiz nominiert und verlässt die Syna Region Oberwallis per Ende 2018.

Das teilt der Regionalvorstand der Syna Region Oberwallis in einer Mitteilung von Donnerstag mit. An der Delegiertenversammlung vom 30. März 2019 würden noch weitere zukünftige Weichen gestellt, da im regionalen Führungsgremium ein weiterer Wechsel anstehe. Präsident Toni Biderbost stelle nach vielen Jahren an der Spitze der Syna Oberwallis sein Amt zu Verfügung. Er werde jedoch weiterhin Mitglied des schweizerischen Zentralvorstandes der Syna bleiben und sich dort für die Anliegen unserer Region einsetzen.

18. Oktober 2018, 14:10

Artikel teilen