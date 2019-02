Tabakwaren leichter erhältlich als Alkohol

In mehr als einem Drittel der Verkaufsstellen erhielten minderjährige Testkäufer im vergangenen Jahr Tabakwaren, obwohl sie die gesetzliche Alterslimite dafür nicht erfüllten. Dagegen weigerten sich 84 Prozent der Betriebe, den «Lockvögeln» Alkohol zu verkaufen. Das sind deutlich mehr als noch im Jahr 2017.

Dies zeigt die Auswertung der Testkäufe, welche die Gesundheitsförderung Wallis im vergangenen Jahr in fünf Walliser Regionen, darunter auch Visp und Umgebung, durchgeführt hat. Die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften beim Verkauf von Alkoholika und Tabakwaren ist im vergangenen Jahr für beide Produktgattungen erstmals gemeinsam untersucht worden.

Die Testkäufe 2018 fanden in den Regionen Monthey, Martinach, Sitten, Siders und Visp statt. Nach einer vorgängigen Sensibilisierungskampagnge versuchten die minderjährigen Testkäuferinnen und -käufer in den fünf Regionen jeweils in zehn Verkaufsstellen (Tankstellen, Bars, Restaurants und Geschäfte) Alkoholika und in zehn weiteren Betrieben Tabakwaren zu kaufen. Die getesteten Betriebe sind von den jeweiligen Gemeindepolizeien ausgewählt und vorgängig angeschrieben worden.

Die Ergebnisse in der Oberwalliser Testregion Visp unterscheiden sich kaum von den Resultaten im Mittel- und Unterwallis, wie Florian Walther, Leiter Prävention und Gesundheitsförderung Oberwallis, dazu anmerkte.

Bei den alkoholischen Getränken verhielten sich 84 Prozent der Betriebe gesetzeskonform und verkauften Jugendlichen unter 18 Jahren keine Spirituosen. Im Jahr zuvor hatten noch 43 Prozent der getesteten Betriebe Alkohol an Minderjährige verkauft.

Beim Tabak verweigerten 64 Prozent der Betriebe die Abgabe von Zigaretten an Jugendliche unter 16 Jahren.

2019 Testkäufe in Brig und Naters

Wie die Verantwortlichen am Donnerstag vor den Medien in Sitten weiter bekanntgaben, wird die Gesundheitsförderung Wallis im Ober- und im Unterwallis in den nächsten vier Jahren weitere Alkohol- und Tabaktestkäufe durchführen. Bereits im laufenden Jahr sind neben den Regionen Haut-Lac, Val d'Hérens und Coteaux du Soleil auch Testkäufe in Brig-Glis und Naters durchgeführt. Insgesamt werden Tests in 21 Regionen stattfinden, so dass das gesamte Kantonsgebiet abgedeckt werden kann.

fm

28. Februar 2019, 15:15

Artikel teilen