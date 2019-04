Tabubruch bei der Bruderschaft vom Osterlamm

Am Eingang zum Schloss: Paul Schnidrig, Paul Schneller, Anja Wyden Guelpa, Romed Guntern und Sekretär Diego Zehnder (von links.) Foto: Walliser Bote

Gemäss langer Tradition traf sich die Bruderschaft vom Osterlamm am Ostermontag im Stockalperschloss. Gastgeber in diesem Jahr waren Paul Schneller, Paul Schnidrig und Romed Guntern. Nach dem gemeinsam Apéro gings zum gediegenen Essen und zahlreichen Reden in den Rittersaal.

Im Schloss begrüsste einer der drei Gastgeber, Paul Schnidrig, die Gäste nach dem Tischgebet von Valentin Studer. Richard Lehner hielt anschliessend den Nekrolog, noch bevor Sekretär Diego Zehnder Arno Lauber als Tafelmajor einsetzte. Den Prolog durfte Paul Schneller halten. Dieser versuchte, speziell den nicht im Kanton wohnhaften Anwesenden das Wallis etwas näher zu bringen. Dies auf seine ganz eigene Art und Weise verbunden mit einer Art Medienschelte.

Rede aufs Vaterland von Anja Wyden Guelpa

Die Rede auf die Gastgeber kam von Erich Heynen, danach hielt Unternehmer Romed Guntern seine geistliche Ansprache. Ein Höhepunkt, gar als eine Art Tabubruch angekündigt, war die Rede aufs Vaterland von Anja Wyden Guelpa. Erstmals trat eine Frau als Rednerin bei der Bruderschaft auf. Für sie war es etwas ganz Spezielles, vor den versammelten Brüdern und Gästen zu sprechen. Wyden Guelpa ist neben dem Stockalperschloss aufgewachsen und hielt in ihrer Rede die Werte der Demokratie hoch.

Die französische Rede hielt Pascal Gentinetta, bevor WB-Ressortchef Inland/Ausland Stefan Eggel in seiner Chronik wichtige Ereignisse des vergangenen Jahres darlegte. Zwischen den Reden gab es erlesene Weine für die Brüder und die Gäste und ein sehr reichhaltiges Menü. Das Fest geht gewohnheitsmässig dann zu Ende, wenn das Licht eingeschaltet werden muss, um die Gesichter der anderen Brüder zu erkennen...

22. April 2019, 15:18

