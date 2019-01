Einbruchversuch in Zermatter Bijouterie: zwei Tschechen verhaftet

Kriminalität | Kantonspolizei kann Täter noch am selben Tag in Randa anhalten

Einbruchversuch. Die beiden Männer, die am vergangenen Freitag in Zermatt in eine Bijouterie einbrechen wollten, konnten bereits kurz nach der Tat verhaftet werden. Foto: zvg

Am vergangenen Freitag versuchten zwei Männer in ein Bijouterie-Geschäft in der Zermatter Bahnhofstrasse einzubrechen. Wie die Kantonspolizei nun mitteilt, konnten die beiden Täter noch am selben Tag in Randa verhaftet werden. Bei der Täterschaft handelt es sich um zwei Tschechen im Alter von 29 und 30 Jahren.

Der Einbruchdiebstahlversuch in der Zermatter Bahnhofstrasse ereignete sich am vergangenen Freitag kurz vor 05:00 Uhr. Durch den verursachten Lärm wurde gemäss Mitteilung eine Drittperson auf den Vorfall aufmerksam und alarmierte die Kantonspolizei. Die Täterschaft ergriff daraufhin die Flucht.

In Zusammenarbeit mit der Regionalpolizei Zermatt wurde ein Fahndungsdispositiv errichtet. In der Folge konnte die Kantonspolizei die Täterschaft noch am selben Vormittag in Randa anhalten.

Die Staatsanwaltschaft hat eine Strafuntersuchung gegen die zwei tschechischen Staatsangehörigen im Alter von 29 und 30 Jahren mit Wohnsitz in der Tschechei eingeleitet.

pd/msu

23. Januar 2019, 10:04

