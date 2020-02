Mittendrin statt nur dabei

Den ganzen Freitag durch besuchten Orientierungsschüler aus dem Oberwallis die Berufsmesse «Your Challenge» in Martinach. Um ihnen die künftige Jobwahl zu erleichtern, wurden rund 400 Berufe vorgestellt.

Rund 1700 Schüler aus allen Oberwalliser Orientierungsschulen reisten an die Berufsmesse in Martinach. Während sich Schüler aus der 1. OS noch nicht ganz so intensiv mit ihrem künftigen Job auseinandersetzen müssen, werden ihre älteren Mitschüler schon in einem halben Jahr ins Berufsleben einsteigen. Eine Wahl, die nicht allen einfach fällt.

Rund 100 Aussteller präsentierten nahezu 400 unterschiedliche Berufe, um den Jugendlichen die jeweiligen Anforderungen und Perspektiven der Ausbildung auzuzeigen. Während gerade digitale Berufe bei den Jugendlichen beliebt zu sein scheinen, blieben sie den traditionellen Handwerksberufen eher fern. Manch ein Aussteller lockte die Schülerinnen und Schüler mit Gadgets, Wettbewerben oder aktivem Einblick in den Beruf an ihren Stand.

Die Jugendlichen schlenderten von Stand zu Stand, löcherten die Fachpersonen mit Fragen rund um den Beruf oder liessen sich von den diversen Aktivitäten einfach unterhalten. Im Ausstellungszentrum CERM in Martinach werden über die sechs Tage dauernde Berufsmesse bis zu 19'500 Besucher erwartet, darunter 9000 Walliser Schüler. Der «Tag der Schüler des Oberwallis» wird speziell für die deutschsprachigen OS-Schüler organisiert, damit die Aussteller deutsch- oder zumindest zweisprachige Fachleute aufbieten können, die die Fragen der Schülerinnen und Schülern beantworten können.

awo

14. Februar 2020, 19:45

Artikel teilen