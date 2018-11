Der Koloss auf dem Stadtplatz

Am Montagvormittag wurde auf dem Briger Stadtplatz der traditionelle Weihnachtsbaum aufgestellt. Die diesjährige Tanne stammt aus der Napoleonstrasse und übertrumpft die Rottanne aus dem Vorjahr um ganze zwei Meter.

Einen derart grossen Weihnachtsbaum hatte man schon lange nicht mehr, hält René Werlen, Stadtgärtner von Brig-Glis, fest. Entsprechend gut musste der Transport aus dem Vorgarten in der unteren Napoleonsstrasse bis auf den Stadtplan vorausgeplant werden. Auf dem Kran liegend beanspruchte die Tanne einen mehr als acht Meter breiten Korridor. Damit man während dem Transport keine bösen Überraschungen erlebt, wurde die Fahrtstrecke im Vorfeld genau ausgemessen. Wie sich zeigte, mussten einige Strassenschilder vorübergehend abmontiert werden.

Auf dem Briger Stadtplatz angekommen, wurde der Baum von Mitarbeitern des Forstreviers der Burgerschaft Brig-Glis zusammen mit Bauarbeitern ausgerichtet und veranktert. Während der Aufbauarbeiten steht die Sicherheit an erster Stelle, so Werlen. Gegen elf Uhr konnte die Tanne schliesslich vom Kranseil gelöst werden und ragt nun auf dem Stadtplatz über 18 Meter in die Höhe. Am Donnerstag und Freitag wird er festlich geschmückt.

Erstmals liess die Stadtgemeinde nach der Unwetterkatastrophe 1993 auf dem Stadtplatz einen Weihnachtsbaum aufgestellen. Inzwischen ist der Baum dort während dieser rund anderthalb Monate «nicht mehr wegzudenken», so Werlen.

19. November 2018, 11:59

