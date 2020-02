Standorte für Betreibungs- und Konkursämter festgelegt

Beim Kanton will man die Neuverteilung der Standorte der Betreibungs- und Konkursämter vorantreiben. Foto: mengis media/Archiv

Im September letzten Jahres hat der Grosse Rat beschlossen die Standorte der Betreibungs- und Konkursämter neu zu verteilen. Wie es am Freitag in einer Mitteilung vonseiten des Kantons hiess, will man dieses Projekt nun vorantreiben. Deshalb habe der Staatsrat die Sitze der Ämter festgelegt. Der Oberwalliser Standort ist Visp.

Die fünf Betreibungsämter werden sich demnach in Monthey, Martinach, Sitten, Siders und Visp befinden, während die drei Konkursämter in Monthey, Sitten und Visp angesiedelt sein werden. Bei der Bestimmung der Standorte habe man sich auf die neue Immobilienstrategie des Staates Wallis gestützt. Man habe ausserdem «eine ausgewogene Verteilung im ganzen Kanton sichergestellt».

Die Neuorganisation werde schrittweise umgesetzt. Sie erfordere Antizipation, insbesondere in Bezug auf die Räumlichkeiten. Die Arbeiten zur Zusammenlegung der heutigen Ämter sollen bis Ende 2022 abgeschlossen sein.

Bis zur Realisierung der neuen Verwaltungsgebäude sei die Dienststelle für Betreibungs- und Konkurswesen, in Zusammenarbeit mit der Dienststelle für Immobilien und Bauliches Erbe dafür verantwortlich, geeignete Räumlichkeiten zu suchen, «und zwar möglichst an den gleichen Standorten, wie sie für den endgültigen Sitz gewählt wurden».

Das Geschäftsvolumen der Dienststelle für Betreibungs- und Konkurswesen nehme seit Jahren zu. «Diese Entwicklung sowie die zunehmende Komplexität der Fälle hat den Staatsrat veranlasst, eine Überarbeitung der Struktur der Betreibungsund Konkursämter vorzuschlagen, um die Fälle so effizient wie möglich zu bearbeiten und gleichzeitig ein hohes Qualitätsniveau zu gewährleisten», hiess es weiter.

