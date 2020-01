Tödlicher Betriebsunfall in der Lonza

In der Nacht auf Sonntag erreignete sich in der Lonza in Visp ein tödlicher Unfall. Ursache des Todes war ein Gasaustritt bei einer Anlage.

Am Sonntagmorgen ging ein Mitarbeiter der Lonza in Visp auf einen Anlagerundgang. Die Anlage produziert eine Basischemikalie für die interne Weiterverarbeitung. Bei dieser Anlage kam es dann um 1.30 Uhr zu einem lokalen Gasaustritt. Der Mitarbeiter erlitt tödliche Verletzungen. Wie die Lonza in einer Mitteilung schreibt, waren die Feuerwehr und weitere Einsatzkräfte schnell vor Ort und haben alle notwendigen Massnahmen getroffen, um allfällige weitere Auswirkungen zu verhindern. Die Anlage befinde sich nun in einem sicheren Zustand. Wie es zum Gasaustritt gekommen war, ist noch Gegenstand der Abklärungen. Involviert sind auch die Kantonspolizei und die Staatsanwaltschaft. Eine Untersuchung wurde eingeleitet. Aktuell stehe die Betreuung der Angehörigen und Arbeitskollegen im Vordergrund.

19. Januar 2020, 08:50

