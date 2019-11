Tödlicher Unfall bei Grône

In der Nacht auf Samstag ereignete sich in Grône ein schwerer Verkehrsunfall. Eine Person ist dabei ums Leben gekommen.

Am Freitagabend gegen 23.30 Uhr fuhr ein Autofahrer auf der Route de Chalais in Grône von Siders in Richtung Sitten, wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt.

Aus bisher unbekannten Grünen geriet das Fahrzeug in einer langgezogenen Linkskurve auf das rechtsseitige Strassenbord, wo es sich dann überschlug und auf der Strasse auf dem Dach liegend zum Stillstand kam. Die Rettungskräfte trafen bereits nach kurzer Zeit auf der Unfallstelle ein.

Trotz aller Bemühungen verstarb der Lenker noch auf Platz. Beim Opfer handelt es sich um einen 54-jährigen Walliser aus dem Mittelwallis.

16. November 2019, 15:20

