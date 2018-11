Polizei findet Toten in Wohnung in Siders

Nach einem Polizeinotruf haben Beamte in einer Wohnung in Siders einen Toten vorgefunden. Inzwischen ist eine tatverdächtige Person festgenommen worden. Foto: zvg

Nach einem Polizeinotruf am Sonntagmorgen haben Beamte in einer Wohnung in Siders einen Toten vorgefunden. Inzwischen ist eine tatverdächtige Person festgenommen worden.

Wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt, ist am Sonntagmorgen die Gemeindepolizei von Siders - aufgrund eines Notrufes an die Einsatzzentrale der Kantonspolizei - zu einem Einsatz in einer Wohnung in Siders aufgeboten worden. Dabei fanden die Agenten eine leblose Person vor. Der Notarzt konnte vor Ort nur noch den Tod dieser feststellen.

Im Rahmen der bisherigen Ermittlungen hat die Kantonspolizei inzwischen eine tatverdächtige Person festgenommen. Die formelle Identifizierung des Opfers ist momentan im Gange.

Zur Klärung des Hergangs beziehungsweise der Todesursache hat die Staatsanwaltschaft eine Untersuchung eingeleitet.

pd / zen

25. November 2018, 17:28

