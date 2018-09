Trotz Regen stimmungsvoller «Ämbder-Cher»

Am heutigen Samstag hat der 14. «Ämbder-Cher» stattgefunden. Das nasse Wetter konnte die Stimmung der 300 Teilnehmer nicht trüben.

An acht verschiedenen Posten wurden die Besucher mit kulinarischen Leckerbissen, feinen Tropfen aus dem Wallis sowie herrlicher Aussicht verwöhnt. Live-Musik unterstützte die gute Stimmung, die trotz des Regenwetters herrschte. Die kulinarische Wanderung startete am Morgen in Kalpetran, das Ziel lag bei der Bergstation Kalpetran-Embd.

Der diesjährige «Ämbder-Cher» war ausgebucht. Die Teilnehmerzahl von 300 Personen haben die Organisatoren über all die Jahre, ganz nach dem Motto «klein aber fein», beibehalten.

01. September 2018, 18:30

