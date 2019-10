Trouba-Tour mit viel Walliser Musik

Diesen Herbst heisst es zum vierten Mal: Trouba-Tour. Mundartliebhaber treffen sich in ausgewählten Lokalen der Stadt Bern. Foto:

Diesen Herbst heisst es zum vierten Mal: Trouba-Tour. Mundartliebhaber treffen sich in ausgewählten Lokalen der Stadt Bern. Unter den Acts sind auch Walliser Bands.

Newcomer, Vollprofis und Lokalmatadoren stehen vom 23. bis 27. Oktober an verschiedenen Standorten in Bern auf der Bühne. Fünf Tage, acht Lokale, gesamthaft 21 Acts. So gross war die Trouba-Tour noch nie. Schritt für Schritt gelingt gemäss den Verantwortlichen die Metamorphose vom Geheimtipp zum Kult.

Am Freitag, 25. Oktober, ab 20 Uhr kommen die Festivalbesucher im Kulturbistro in den Genuss einer grossen Portion Walliser Müüsig. Auf der Bühne stehen Jea-Mi von der Band "Walliser Seemaa", Mike von der Band "Eppis" und Töbi von "Üsserorts".

Grundsätzlich ist der Eintritt an den Konzerttagen kostenlos. Der Lohn des Musikers wird vom Publikum mit Hutgeld bezahlt.

17. Oktober 2019, 11:07

