«Trump ist gut für die Börsianer»

Stefan Kull gilt als Kenner der Mechanismen der Finanzmärkte sowie deren Wechselwirkungen auf die Weltwirtschaft. Kunden der Raiffeisenbanken im Oberwallis liefert er diese Woche gleich dreimal einen kurzen Einblick in die heutige Finanzwelt.

In seinem Referat «Weltwirtschaft und Finanzmärkte – Standortbestimmung und Ausblick» gab Kull am Mittwochabend in Visp einen Überblick zu den aktuellen Finanzmärkten. Dabei verglich er die Bruttoinlandsproduktion der USA (21439) mit China (14140), Deutschland (3863) und der Schweiz (715/Angaben in Mrd. US-Dollar). Es war weiter zu erfahren, dass der amerikanische Index im Vergleich zum chinesischen im letzten Jahrzehnt markant gestiegen ist.

Er kam auf wichtige Tugenden von hartgesottenen Börsianern zu sprechen, die sich von zittrigen in wesentlichen Merkmalen unterscheiden: «Ein hartgesottener Anleger kauft Aktien niemals auf Kredit», war eines der Fazits, die Kull vor dem Publikum preis gab. Zudem liess er sich darüber aus, weshalb das Geld sein Unwesen treibt und US-Präsident Trump für die Wirtschaft eine gute Wahl ist: «Donald Trump ist für die Börsianer gut, weil er für die Marktwirtschaft einsteht, für Deregulierung und für tiefe Steuern, also für mehr Freiheit.»

Märkte sind überverkauft

Bereits am Dienstagabend hatte Kull in Fiesch vor rund 100 Gästen der Raiffeisenbank Aletsch-Goms referiert. Dabei zeichnete er speziell für Europa ein doch eher kritisches Bild wegen der «Soft-Politik». Kull geht davon aus, dass sich die Weltwirtschaft vorerst leicht abschwächt, um dann zu erneuten Höhenflügen anzusetzen: «Aktuell sind die Märkte etwas überkauft. Die chinesische Wirtschaft gewinne zunehmend an Bedeutung: Das gesamte Weltwirtschaftswachstum werden zu einem Drittel von dort getrieben.

Stefan Kull verfügt über mehr als 35 Jahre Finanzmarkt-Erfahrung und kennt die Mechanismen der Finanzmärkte sowie deren Wechselwirkungen. Sein Referat hält der 54-Jährige morgen Donnerstagabend bei der Raiffeisenbank Region Leuk ein drittes Mal.

05. Februar 2020, 21:00

