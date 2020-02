Bunter Umzug mit viel Abwechslung

Fasnacht | Gigelimentag in Turtmann

Impressionen vom Gigelimentag-Umzug in Turtmann. Foto: Walliser Bote

Impressionen vom Gigelimentag-Umzug in Turtmann. Foto: Walliser Bote

Impressionen vom Gigelimentag-Umzug in Turtmann. Foto: Walliser Bote

Impressionen vom Gigelimentag-Umzug in Turtmann. Foto: Walliser Bote

Impressionen vom Gigelimentag-Umzug in Turtmann. Foto: Walliser Bote

Impressionen vom Gigelimentag-Umzug in Turtmann. Foto: Walliser Bote

Impressionen vom Gigelimentag-Umzug in Turtmann. Foto: Walliser Bote

Impressionen vom Gigelimentag-Umzug in Turtmann. Foto: Walliser Bote

Impressionen vom Gigelimentag-Umzug in Turtmann. Foto: Walliser Bote

Impressionen vom Gigelimentag-Umzug in Turtmann. Foto: Walliser Bote

Der Umzug in Turtmann bei bestem Frühlingswetter lockte am Montagnachmittag viele Zuschauer an. Und sorgte bei frühlingshaftem Wetter für beste Unterhaltung.

Der Gigelimentag hat in Turtmann grosse Tradition, er gilt als Höhepunkt der einheimischen Fasnacht. Am Umzug vom Nachmittag zogen unzählige beschwingte Musikanten verschiedener Guggenmusiken an den zahlreich aufmarschierten Zuschauern vorbei. Die engen Gassen des Dorfkerns boten die prächtige Kulisse.

Der einheimische Trichjärverein führte vor den Schattuschlickern aus Agarn den Umzug an, die Turtmänner Guggenmusik Labibini sorgte für den Abschluss. Dazwischen gabs Abwechslung mit den insgesamt 35 Formationen, darunter zahlreichen Umzugswagen mit Musik und bunten Sujekts zu aktuellen Themen. So waren auch die Rittirätscher mit einem Wagen nach Turtmann gereist. Klimaneutral habe die Reise rund acht Stunden von Eyholz aus gedauert, sagte ein eingefleischter Rittirätscher. In diesem Jahr widmete sich die Eyholzer Fasnachtsgruppe wie viele andere Greta und dem Klimawandel.

zum

24. Februar 2020, 19:30

Artikel teilen