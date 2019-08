Verzauberte Gäste und Teilnehmer

Bildergalerie | 51. Folklore-Festival in Zermatt

Impressionen des Umzugs am Sonntagnachmittag. Foto: Walliser Bote

Das zweitägige Folklore Festival in Zermatt lockte übers Wochenende zahlreichen Besuchern an.

Der grösste kulturelle Sommerevent, das Folklore Festival, lockte an seinem Umzug am Sonntagnachmittag Tausende Leute in die Zermatter Bahnhofstrasse, wo sie sich auf beiden Strassenseiten zu einer Menschenwand aufreihten.

Gerade für die Gäste ist der Umzug ein besonderes Highlight. So bekommen sie aus ihrer Optik wohl allerhand Eigentümliches und Sonderbares zu sehen. Angefangen mit den Kleidern der Trachtenvereine wie jenen aus Zermatt und Täsch. Sonderbar dürften Gästen von weit her auch «die alten Bauersleute Zermatt» vorgekommen sein.

Allesamt Highlights, die ein Gros der Umzugsbesucher mit ihren Handys, iPads und Ka­meras gut zu dokumentieren wusste. Von überall her eilten sie für Bilder und Videos mitten auf die Strasse. Da dürfte sich der eine oder andere Umzugsteilnehmer zumindest für einen kurzen Augenblick wie ein Star gefühlt haben.

wb

11. August 2019, 22:10

