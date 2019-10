19-Jähriger bei Autounfall verstorben

Bei einem Selbstunfall auf einer Flurstrasse hat in der Nacht auf Samstag in Susten ein 19-Jähriger sein Leben verloren. Der Beifahrer wurde dabei verletzt. Foto:

Bei einem Selbstunfall auf einer Flurstrasse hat in der Nacht auf Samstag in Susten ein 19-Jähriger sein Leben verloren. Der Beifahrer wurde dabei verletzt.

Wie die Walliser Kantonspolizei in einem Communiqué vom Samstag schreibt, ereignete sich der Unfall in der Nacht auf Samstag. Der Lenker eines Geländewagen fuhr auf einer Flurstrasse vom «Meschler» in Richtung Susten.

Aus noch nicht geklärten Gründen kam er mit dem Fahrzeug rechts von der Strasse ab. Im Anschluss überschlug sich das Fahrzeug im steilen Gelände und kam in einem Waldstück zum Stillstand. Der Lenker erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.

Sein 17-jähriger Beifahrer wurde aus dem Fahrzeug geschleudert. Leicht verletzt wurde er mit einem Helikopter der Air Zermatt ins Spital von Visp geflogen. Beim Opfer handelt es sich um einen 19-Jährigen mit Wohnsitz in der Region.

zen

12. Oktober 2019, 14:17

Artikel teilen