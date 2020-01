50-Jähriger stirbt nach Verkehrsunfall

Ein 50-jähriger Mann mit Wohnsitz in der Region verlor am Sonntagmorgen nach 8 Uhr bei einem Verkehrsunfall sein Leben. Er prallte mit seinem Personenwagen in einen Baum.

Am Sonntagmorgen nach 8 Uhr geriet ein 50-jähriger Mann mit Wohnsitz in der Region, auf der Hauptstrasse zwischen Gampel und Turtmann, aus noch unbekannten Gründen mit seinem Personenwagen kurz vor Turtmann, auf die rechte Fahrbahnseite und prallte an einen Baum. Eine Drittperson alarmierte die Einsatzkräfte. Sie konnten gemäss Mitteilung der Kantonspolizei jedoch nur noch den Tod des Fahrzeuglenkers feststellen.

Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet.

pd/ip

26. Januar 2020, 13:05

Artikel teilen