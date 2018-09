Polizei sucht Lenker eines roten Ford Focus

Zeugenaufruf | Verkehrsunfall in Fully mit zwei verletzten Personen

Am Montagabend hat sich auf der Umfahrungsstrasse zwischen Fully und Saxon ein Verkehrsunfall ereignet. Zwei Personen wurden dabei verletzt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Wie die Walliser Kantonspolizei in einem Communiqué schreibt, war ein roter Ford Focus am Montagabend gegen 18.35 Uhr von Sitten Richtung Martinach unterwegs und befuhr dabei die Autobahnausfahrt Fully/Saxon. Ohne die Signalisation «Kein Vortritt» zu beachten, so heisst es weiter, gelangte das Fahrzeug auf die Querstrasse und fuhr Richtung Rhonedamm weiter.

Eine Autofahrerin, die auf ebendieser Kreuzung in Richtung Saxon unterwegs war, musste dem roten Ford Focus auf die linke Strassenseite ausweichen und kollidierte schliesslich frontal mit einem korrekt entgegenkommenden Personenwagen. Durch den Unfall wurde eine 21-jährige Lenkerin und deren 23-jähriger Beifahrer verletzt. Sie mussten mit der Ambulanz ins Spital transportiert werden.

Zeugenaufruf

Im Auftrag der Staatsanwaltschaft bittet die Kantonspolizei den Lenker, der den roten Ford Focus fährt, sowie alle Personen, die sachdienliche Angaben zum Unfall machen können, sich unter der Telefonnummer 027 326 56 56 56 bei der Einsatzzentrale der Kantonspolizei zu melden.

pd / pan

04. September 2018, 11:00

