Grossinvestitionen in Ried-Brig

Neben dem Budget 2020 genehmigten die Teilnehmer der Urversammlung in Ried-Brig am Donnerstagabend auch das neue Abwasserreglement. Foto: mengis media/Archiv

Die Urversammlung von Ried-Brig genehmigte am Donnerstagabend das Budget 2020 und das neue Abwasserreglement.

Für das kommende Jahr sieht die Gemeinde Ried-Brig in der laufenden Rechnung Ausgaben vom 6.5 Millionen Franken und Einnahmen von 8.3 Millionen Franken vor. Der Cashflow wird voraussichtlich auf 1.8 Millionen Franken zu stehen kommen. Die Mehrzahl der Finanzkennzahlen schliessen gemäss Präsident Urban Eyer für das kommende Jahr wiederum mit sehr gut ab.

Die Gemeinde plant für das nächste Jahr Bruttoinvestitionen in der Grössenordnung von 3.5 Millionen Franken. Im Jahre 2020 wird kräftig in den Neubau der Kita investiert. Die Eröffnung der neuen Kindertagesstätte ist auf August 2020 vorgesehen. Ebenfalls will die Gemeinde mit den Erweiterungs- und Sanierungsarbeiten der Schulhausräumlichkeiten sowie mit dem Neubau des neuen Verwaltungsgebäudes beginnen. Weiter wurde an der gut besuchten Urversammlung das neue Abwasserreglemt genehmigt.

ip

22. November 2019, 08:27

Artikel teilen