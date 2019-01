Ein schwieriges Jahr für die Landwirtschaft

Bald schon existiert der Verein ehemaliger Landwirtschaftsschüler Oberwallis seit hundert Jahren. An der letzten Generalversammlung vor dem Jubiläum wurde trotz dem schwierigen Jahr 2018 ein mehrheitlich positives Fazit gezogen.

Erstmals führte Patrick Jost durch die jährliche Generalversammlung des Vereins ehemaliger Landwirtschaftsschüler Oberwallis (Velso). Er hat das Amt an der letzten GV von Romeo Steiner übernommen. «Für mich kam es ein wenig unerwartet, dieses Amt in so jungen Jahren auszuführen», sagte der 26-Jährige, «trotzdem habe und werde ich versuchen, mein bestes zu geben.» In seiner Ansprache sprach Jost von einem von schwierigen Ereignissen geprägten Jahr 2018, vor allem vom Regenmangel und der damit einhergehenden Trockenheit, die manch Landwirten vor heikle Situationen gestellt habe.

Es sei aber nicht alles schlecht gewesen, so Jost. Als Höhepunkt des Jahres bleibe der jährliche Ausflug im Oktober ins Natischer Gardemuseum mit anschliessendem gemeinsamen Essen manchem Mitglied in guter Erinnerung.

Der Verein steht im Vergleich zum Vorjahr finanziell ziemlich unverändert gegenüber, ein kleiner Verlust wurde ausgewiesen. Auch aus diesem Grund wurde die Erhöhung des Mitgliederbeitrages von 20 auf 30 Franken von der Generalversammlung gutgeheissen.

Moritz Schwery als Direktor des Landwirtschaftszentrums freute sich bei seinem Willkommensgruss über das junge Komitee und die acht neu zum Verein gestossenen Mitglieder. «Schade ist nur, dass diese nicht da sind», sagte er. Freudig blickt er auf das 100-Jahr-Jubiläum der Landwirtschaftsschule im nächsten Jahr, dessen Organisation langsam aber sicher ins Rollen komme und in welches auch der Velso – der ebenfalls ein Jubiläum feiern wird – einbezogen werden soll.

