Gilbert Loretan ad interim VR-Präsident bei DANET

Wechsel. Bis zur Generalversammlung im kommenden Juni heisst der VR-Präsident bei DANET Gilbert Loretan. Er übernimmt damit die Nachfolge von Viola Amherd, die das Amt nach der Wahl in den Bundesrat niedergelegt hat. Foto: zvg

Mit der Wahl der DANET-Verwaltungsratspräsidentin Viola Amherd in den Bundesrat ergeben sich Veränderungen bei DANET. Ad Interim übernimmt der Vizepräsident des Verwaltungsrates Gilbert Loretan die strategische Führung des Oberwalliser Glasfaserprojekts.

Wie das Unternehmen in einer Mitteilung schreibt, übernimmt Gilbert Loretan bis zur Generalversammlung im Juni 2019 die strategische Führung der DANET. Loretan fungierte bisher als Vizepräsident.

Weiter teilt DANET mit, dass in wenigen Wochen mit der 5G-Frequenzauktion der Startschuss in die nächste Mobilfunkgeneration erfolgen wird. Koordiniert durch die Swiss Fibre Net AG (SFN) habe man zusammen mit anderen Netzpartnern aus der gesamten Schweiz eine Studie in Auftrag gegeben, die die Koexistenz von FTTH und 5G analysierte. Die Studie kommt demnach zum Schluss, dass FTTH-Glasfasernetze von der Einführung von 5G-Netzen grundsätzlich profitieren werden.

pd/msu

20. Dezember 2018, 10:47

