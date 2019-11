Am Mittwochabend fand der Wirtschaftstag im World Nature Forum in Naters statt. Dabei zeigten die Verantwortlichen auf, wie wichtig die Digitalisierung ist. Foto mengis media Foto: Walliser Bote

Die Wirtschaft befindet sich im Wandel und bringt für Unternehmen Veränderungen. Führungskräfte sind nun besonders gefragt, wie der Wirtschaftstag 2019 in Naters aufzeigte.

Der Wirtschaftswandel schreitet stetig voran, vor allem im Zeitalter der Digitalisierung. Wie sollen Firmen auf die neuen Produkte und Dienstleistungen reagieren, und welche Veränderungen müssen Unternehmen wahrnehmen, verstehen und aktiv angehen? Dies erfordert sehr viel Flexibilität und Veränderungsfähigkeit aller Mitarbeitenden. Aus diesem Grund sind die Positionen der Führungskräfte gefordert, eine Arbeitsweise so zu gestalten, damit es den Mitarbeitenden leichter fällt, die ganzen Veränderungen umzusetzen und als natürlich zu erleben. Diese Themen gabs am Mittwochabend am Wirtschaftstag Oberwallis im World Nature Forum in Naters.

Die Einführung ins Thema "Veränderungsfähigkeit als Garant für nachhaltigen Wettbewerbserfolg" übernahm Ivo Nanzer, Geschäftsführer Wirtschaftsforum Oberwallis. Anschliessend hielt Barbara Zenklusen, Selbstständige Beraterin und Coach von der Zenklusen Transform & Change GmbH, ein Referat über "Changemanagement": "Man darf sich neben dem täglichen Arbeitsprozess auch die Zeit nehmen, miteinander die in der Wirtschaft wichtigen Fragestellungen, zu besprechen. Die Digitalisierung der Unternehmen ist momentan die grosse Treiberin, die viele bekannte Muster und Strukturen im Arbeitsleben verändern wird. Deshalb lohnt es sich auch zu überlegen, wie man die Digitalisierung gut und sinnvoll nutzt."

Daraufhin folgte eine Diskussionsrunde. Das Schlusswort hatte Mario Kalbermatter, Präsident Verein Wirtschaftsforum Oberwallis.

Organisiert wurde der Wirtschaftstag 2019 vom Wirtschaftsforum Oberwallis.

wn

13. November 2019, 21:54

Artikel teilen