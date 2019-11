Attraktiv für eine junge Zielgruppe

Die Veranstalter des Openair Gampel dürfen sich freuen. Die Besucherbewertung fällt erfreulich aus. Die Austragung 2019 erhält gute Noten.

Das Open Air Gampel führt jährlich eine Online-Besucherbefragung durch. Noch nie davor war die Teilnahme so gross wie in diesem Jahr: Insgesamt haben über 3700 Besucher daran teilgenommen. Gemäss Mitteilung der Veranstalter erhält das Openair wieder gute Noten. Im Durchschnitt geben die Gampel-Besucher dem vergangenen Anlass die Note 4,97. Bei allen zentralen Qualitätsbewertungen und bei der Beurteilung der Wartezeiten konnte im Zweijahresvergleich gemäss Mitteilung eine signifikante Verbesserung erreicht werden.

Das Sicherheitsgefühl der Besucher wird demnach sehr hoch bewertet. In der Kommunikation sei eine grosse Verschiebung der klassischen Medien in die soziale Medien zu verzeichnen. Anders als in den Vorjahren war nicht mehr nur die Party zentral. Ebenso wichtig waren 2019 erstmal die Konzerte.

Bezüglich der Bewertung der Musikacts zeigt sich, dass Pop/Rock-Acts, poppige Rap-Acts und Schweizer Künstler offensichtlich überzeugen konnten – reine Hip-Hop-Acts dagegen vielen beim Publikum durch. 70 Prozent aller Besucher werden "Gampel" auch im kommenden Jahr besuchen. Rund 20 Prozent der Besucher waren 2019 erstmal am Festival. 18 Prozent erst das zweite Mal. Damit hat "Gampel" das erreicht, wovon andere Schweizer Leading Festivals nur träumen: Das Openair Gampel ist attraktiv für die junge Zielgruppe, ohne dabei die älteren ganz ausser Acht zu lassen.

Eine fünfköpfige Geschäftsleitung mit dem OK-Chef Roman Pfammatter und Chef Administration Mathias Studer leitet zukünftig das Festival. Dies ist gemäss den Verantwortlichen notwendig, um auch in Zukunft schnell und aktiv auf die Veränderungen der Festivalszene reagieren zu können.

21. November 2019, 19:18

