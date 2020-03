Veranstaltungen des Theaters La Poste finden statt

Coronavirus | Warenmarkt in Visp abgesagt, Punktierung der Widder nur im eingeschränkten Rahmen

Findet nur eingeschränkt statt. Der Widdermarkt in Visp am 14. März. Foto: mengis media / Andrea Soltermann

Das Programm des Theaters La Poste wird weitergeführt. Besonders gefährdeten Personen wird ein Besuch aber abgeraten.

Dies sind Personen ab 65 Jahren und Personen, die bereits Krankheiten aufweisen wie etwa Bluthochdruck, Diabetes, chronische Atemwegserkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder auch Krebs. Personen, die krank sind oder sich krank fühlen, dürfen die Veranstaltungen nicht besuchen. Dies teilt «La Poste»-Direktor Edi Sterren am Freitagmorgen mit.

Demnach habe der Kanton dem La Poste Veranstaltungen mit über 150 Personen bewilligt. Der Kanton hatte am Donnerstag beschlossen, dass Veranstalter, die mit mehr als 150 Teilnehmern rechnen, Empfehlungen bei den kantonalen Behörden einholen müssen. Vom Veranstaltungsverbot des Bundes, dass Events mit mehr als 1000 Teilnehmern verbietet (vorläufig bis zum 15. März), sei das La Poste nicht betroffen, heisst es weiter.

Die momentane Lage betreffend Coronavirus hat auch Auswirkungen auf den jährlich statt findenden Waren- und Widdermarkt in Visp. Wie das lokale Ortsmarketing mitteilt, habe man in Rücksprache mit den Gemeindebehörden entschieden, dass der Warenmarkt am 14. März abgesagt wird. Die Punktierung der Widder hingegen findet auf dem Schulhausplatz im eingeschränkten Rahmen statt.

dab

06. März 2020, 10:20

Artikel teilen