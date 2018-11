Wie soll die neue Verfassung aussehen?

Verfassungsratswahlen | rro und WB laden zu Podiumsdiskussion in Briger Pfarreizentrum ein

Öffentliches Podium. Kandidierende sämtlicher Parteien werden am kommenden Freitagabend im Briger Pfarreizentrum über die Ausarbeitung der neuen Kantonsverfassung debattieren. Foto: zvg

Am nächsten Freitag um 19.00 Uhr diskutieren Kandidierende sämtlicher Parteien an einer öffentlichen Podiumsdiskussion im Briger Pfarreizentrum über die neue Kantonsverfassung. Auch der frühere Bundesrat Pascal Couchepin nimmt teil.

Radio Rottu Oberwallis und der Walliser Bote laden am kommenden Freitag um 19 Uhr zu einer Podiumsdiskussion bezüglich Verfassungsratswahlen in das Briger Pfarreizentrum ein. An der öffentlichen Debatte nehmen Kandidierende sämtlicher Parteien teil. Auch der frühere Bundesrat Pascal Couchepin diskutiert mit. Der ehemalige FDP-Magistrat thematisiert dabei das Verhältnis zwischen Ober- und Unterwallis.

120 Kandidierende für 34 Mandate

Am 4. März 2018 hat das Walliser Stimmvolk die Initiative «Für eine Totalrevision der Verfassung des Kantons Wallis vom 8. März 1907» angenommen. Gleichzeitig hat es beschlossen, die Aufgabe der Ausarbeitung einer neuen Verfassung einem Verfassungsrat anzuvertrauen, dessen Mitglieder vom Volk zu wählen sind. Die entsprechenden Wahlen finden am kommenden 25. November statt. Im Oberwallis kandidieren 36 Frauen und 84 Männer für 34 Mandate.

pd/msu

03. November 2018, 10:19

