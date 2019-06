Viadukt bei Riddes wegen Schäden für 40-Tönner gesperrt

Am Viadukt bei Riddes auf der A9 wurden bei Routinekontrollen Schäden festgestellt. Als Vorsichtsmassnahme gelten daher ab Montagnachmittag um 15.00 Uhr Verkehrsbeschränkungen für den Schwerverkehr über 40 Tonnen.

Die Renovierungsarbeiten an der Autobahn in der Region Martinach konzentrieren sich zurzeit auf den Streckenabschnitt Saxon – Riddes. In diesem Rahmen führen Kanton und Bund gemeinsam systematische Inspektionen an den Kunstbauten durch. Der Viadukt in Riddes dient der Kantonsstrasse T9 zur Überquerung des Rottens, mehrerer kommunaler Strassen und Wege, der A9 sowie der Bahngleise.

Bei diesen planmässigen Inspektionen wurden an einigen Bauwerkteilen Schäden entdeckt. Wie der Kanton in einer Mitteilung schreibt, sei die Tragsicherheit des Viadukts nicht gefährdet. Vorsorglich werden jedoch Einschränkungen für den Schwerverkehr erlassen.

Ausnahmetransporte (Transporte über 40 Tonnen) sind derzeit untersagt. LKW's müssen beim Passieren des Viadukts einen Abstand von 50 Meter einhalten. Neue Informationen über die definitiven Entscheide betreffend die Weiterführung der Massnahmen, allfällige weitere Einschränkungen oder auch erforderliche Arbeiten am Viadukt werden während des Sommers 2019 folgen.

24. Juni 2019, 14:15

