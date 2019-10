Ein Todesopfer nach Verkehrsunfall auf Forclaz-Pass-Strasse

Bei einem Verkehrsunfall auf der Forclaz-Pass-Strasse vor Martinach kam am Donnerstagmorgen eine Person ums Leben, eine weitere wurde verletzt. Foto: Kantonspolizei

Am Donnerstagmorgen ereignete sich auf der Forclaz-Pass-Strasse vor Martinach ein Verkehrsunfall. Eine Person kam dabei ums Leben. Eine weitere Person wurde verletzt.

Zwei Insassen fuhren am Montagmorgen gegen 7 Uhr in einem Kleinbus auf der Forclaz-Pass-Strasse in Richtung Martinach. Aus derzeit noch ungeklärten Gründen kam das Fahrzeug vor einer Haarnadelkurve bei «Sur-Le-Scex» von der Fahrbahn ab. Der Kleinbus prallte gegen die Mauer eines Müll-Unterstandes und kippte zur Seite.

Eine der beiden Fahrzeuginsassen verstarb auf der Unfallstelle. Die zweite Person wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Nach der medizinischen Erstversorgung wurde die Person ins Spital von Sitten gebracht.

Die Identitäten der beiden Fahrzeuginsassen, ein Mann und eine Frau, müssen formell noch geklärt werden. Die Forclaz-Passstrasse musste bis zum Mittag hin in beide Richtungen für den Verkehr gesperrt werden. Eine Umleitung war signalisiert. Der Schwerverkehr konnte hingegen nicht passieren und wurde in Martinach und Le Châtelard angehalten.

Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet.

