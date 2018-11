Siders: Autofahrer fährt Fussgänger an und flüchtet

Der Unfall ereignete sich in der Avenue des Alpes in Siders. Foto: zvg

Am Samstagabend ist es in Siders zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Fussgänger ist dabei verletzt worden.

Am vergangenen Samstag ist ein 56-jähriger Fussgänger in der Avenue des Alpes in Siders gegen 19 Uhr von einem Personenwagen angefahren worden. Der Fahrzeuglenker setzte die Fahrt ohne anzuhalten fort. Der verletzte Mann wurde mit der Ambulanz in die Notaufnahme des Spitals Sitten transportiert.

Sämtliche Personen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich unter der Nummer 027 326 56 56 bei der Einsatzzentrale der Kantonspolizei Wallis zu melden.

05. November 2018, 16:08

