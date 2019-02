Riederalp: 38-jähriger Slowake wird vermisst

Seit vergangenem Donnerstag wird der 38-jährige Slowake Marian S. vermisst. Wie die Kantonspolizei mitteilt, wurde der Mann letztmals auf der Riederalp gesehen. Hier war er als Kellner tätig.

Die Vermisstmeldung werde auf Wunsch der Familie verbreitet, schreibt die Kantonspolizei.

Demnach wurde der 38-jährige Slowake am vergangenen Donnerstag auf der Riederalp, wo er als Kellner arbeitete, letztmals gesehen. Vermutlich habe er an diesem Tag sowie am Tag darauf in der Aletsch Arena dem Snowboardsport gefrönt.

Signalement: männlich, slowakischer Staatsangehöriger, 168 cm gross, von mittlerer Statur, trug einen schwarzen Helm und eine Skijacke mit grünem Tarnfarbenmuster.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Einsatzzentrale der Kantonspolizei unter 027 326 56 56 entgegen.

pd/msu

13. Februar 2019, 15:17

Artikel teilen