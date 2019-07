Viel Folklore im Rütli der Schweizer Frau

Brauchtum | 35. Walliser Alphornfestival in Unterbäch

Impressionen vom Alphornfestival in Unterbäch. Foto: Walliser Bote

Impressionen vom Alphornfestival in Unterbäch. Foto: Walliser Bote

Impressionen vom Alphornfestival in Unterbäch. Foto: Walliser Bote

Impressionen vom Alphornfestival in Unterbäch. Foto: Walliser Bote

Impressionen vom Alphornfestival in Unterbäch. Foto: Walliser Bote

Impressionen vom Alphornfestival in Unterbäch. Foto: Walliser Bote

Impressionen vom Alphornfestival in Unterbäch. Foto: Walliser Bote

Impressionen vom Alphornfestival in Unterbäch. Foto: Walliser Bote

Der Sonntag steht in Unterbäch ganz im Zeichen des Alphorns. Mehr als 100 Alphornbläser treffen sich zum gemeinsamen Musizieren. Gastgeber des 35. Amical Walliser Alphornfestivals ist die Alphornbläsergruppe «Bietschhorn», Unterbäch.

Für die Alphornbläser begann der Tag mit einer gemeinsamen Übung verschiedener Melodien, welche sie in den letzten fünf Jahren an den Alphornfestivals vorgetragen hatten. Anschliessend begaben sich die Musikanten zur jährlich stattfindenden Generalversammlung ins Hotel Bietschhorn. Nach der Messfeier mit Alphornklängen der Alphorngruppe «Uverschämt» in der Pfarrkirche versammelten sich alle Alphornbläser zum Vortragen der fünf Gesamtstücke auf der Wiese unterhalb. Der Vortrag vor der imposanten Bergkulisse war sehr eindrücklich und stimmungsvoll.

Viele Teilnehmer

Danach boten die Gastgeber beste Unterhaltung. Am Nachmittag geben die einzelnen Gruppen aus dem Ober- und Unterwallis ihr Können zum Besten. Mit 100 Teilnehmern waren soviele Alphornbläser wie nie zuvor anwesend an einem Walliser Treffen.

Die Alphornbläser spielten an verschiedenen Orten auf, vom Dorf bis auf die Brandalp ertönten folkloristische Klänge.

Ab 16.45 Uhr ertönt das Schlusskonzert auf dem Konzertplatz, ebenfalls auf der Wiese unterhalb des Gotteshauses. Danach folgt der gemütliche Ausklang mit Unterhaltunsmusik, dem traditionellen Raclette und dem einen oder andern Glas Walliser Wein.

zum

14. Juli 2019, 11:48

Artikel teilen