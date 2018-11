Vielfalt setzte auch in diesem Jahr Akzente

Packende Texte. Die Dialekte der vier Lötschentaler Dörfer Blatten, Kippel, Wiler und Ferden in packende Erzählungen gekleidet – dies konnte geniesssen, wer am Samstag den Weg zur Walser Matinée gefunden hatte. . Foto wb Foto: Walliser Bote

Mit der Vorführung des Films «Köhlernächte» im Briger Cinéma Capitol fand das Multimediafestival BergBuchBrig am Sonntagabend seinen Abschluss. Die Organisatoren zeigen sich zufrieden mit der 13. Ausgabe des Festivals rund ums Thema «Berg».

Heuer waren es um die 70 Anlässe, die während fünf Festivaltagen ins ZeughausKultur in Brig-Glis lockten. Er rechne mit 4 000 bis 4 500 Eintritten, also mit einer Besucherzahl im Bereich der letzten Jahre, erklärte Programmleiter Andreas Weissen in einer ersten Bilanz. Was er dabei hervorhob: «Die Vielseitigkeit ist und bleibt Markenzeichen des Festivals».

Einer der Höhepunkte ging am Samstagvormittag über die BergBuchBrig-Bühne: Die Walser Matinée lockte mit dem Thema «Lötschental» und stimmte mit der unterhaltsamen Präsentation der Dialekte von Blatten, Kippel, Wiler und Ferden auf das 20. Internationale Walsertreffen ein, das vom 5. bis 8. September kommenden Jahres im «Tal der Täler» stattfinden wird.

Nach dem Festival ist immer auch schon vor dem Festival – also ist Programmleiter Andreas Weissen bereist mit Arbeiten für BergBuchBrig 2019 beschäftigt. Der Startschuss für die 14. Ausgabe des Multimediafestivals erfolgt am 6. November 2019.

Mehr dazu im Walliser Boten vom 12. November

11. November 2018, 19:30

Artikel teilen