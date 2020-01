Heidadorf will sich im 2020 «kinderfreundlich» zeigen

Gemeindewesen | Traditioneller «Neujahrstrüch» in Visperterminen

Der traditionelle «Neujahrstrüch» in Visperterminen stand am Samstag ganz im Zeichen der Jungbürgerfeier, der Ehrungen sowie Verabschiedungen. Das Jahr 2020 stellt die Gemeinde unter das Motto «Kinderfreundliches Heidadorf».

Das Jahr 2019 stand in Visperterminen unter dem Motto «Lebensraum Wald». Es sei ein sehr intensives und prägendes Jahr für das Heidadorf gewesen, lässt sich Gemeindepräsident Rainer Studer in einer Mitteilung zitieren. Ein Meilenstein sei etwa die Bezeichnung und Besichtigung des Naturwaldreservates Sadolwald gewesen. Neben der Sanierung der Flurstrassen und des Abwasser- und Trinkwassernetzes strich Studer auch die erste Erstellungsetappe des Brandschutzbeckens auf dem Giw hervor. Dieses Vorhaben soll in diesem Jahr planmässig abgeschlossen werden.

Auch der kantonale Agrarpreis 2019, der an die St. Jodernkellerei vergeben wurde, fand in Studer's Rückblick Platz.

Kinderspielplätze neu gestalten

Wie die Gemeinde zudem mitteilt, steht das Jahr 2020 unter dem Motto «Kinderfreundliches Heidadorf». Das Ziel ist es demnach, die Kinderspielplätze im Dorf neu zu gestalten. Dieses Projekt werde sich über die kommenden Jahre erstrecken. Der Startschuss erfolge beim Kinderspielplatz beim Kindergarten.

19 neue Jungbürger

Am traditionellen «Neujahrstrüch» konnte Gemeindepräsident Studer auch die Jungbürgerinnen und Jungbürger des Jahrgangs 2001 in der Turnhalle begrüssen. Diese wurden von Annic Zimmermann und Alec Zimmermann vorgestellt. Total neun Jungbürgerinnen und zehn Jungbürger nahmen den Bürgerbrief in Empfang.

Verabschiedungen und Ehrungen

Weiter verabschiedete die Gemeindeverwaltung die Raumpflegerin Anneliese Stoffel und wünschte ihr alles Gute für den wohlverdienten Ruhestand. Primarlehrer Alfons Studer, der während 41 Jahren die Geschicke der Primarschule Visperterminen leitete, wurde ebenfalls mit Dank und Ehre verabschiedet. Und Brunnenmeister Andreas Zimmermann wurde für sein 10-jähriges Arbeitsjubiläum geehrt.

