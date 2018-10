Mehr Lebensqualität für zuckerkranke Kinder

Die Diabetesgesellschaft Oberwallis hat zu einem Vortrag mit dem Kinderhormonspezialisten Dr. Jean-Marc Vuissoz eingeladen. Er ist für die Behandlung von Zucker- und Hormonkrankheiten bei Kindern und Jugendlichen am Spitalzentrum Oberwallis verantwortlich.

«Die enge Zusammenarbeit mit Diabetes-, Wachstums- und Hormonspezialist Dr. Jean-Marc Vuissoz ist für das Oberwallis sowohl im stationären wie auch im ambulanten Bereich ein grosser Gewinn», erklärt Dr. Simon Fluri, Chefarzt Pädiatrie/Neonatologie am Spitalzentrum Oberwallis.

Seitdem Dr. Vuissoz für das SZO gewonnen werden konnte, ist die Oberwalliser Kinderabteilung in der Lage, Kinder und Jugendliche mit neuentdeckter Zuckerkrankheit vom ersten Tag an in Visp zu behandeln. Den Grundstein für dieses Angebot legte Kinder-Hormonspezialist Prof. Primus Mullis, welcher viel Herzblut in die Ausbildung des heutigen Teams gesteckt hat.

Insulinpumpen ersparen zahlreiche Spritzen

Heilen lässt sich die Zuckerkrankheit der Kinder, der sogenannte Diabetes mellitus Typ 1, zwar nach wie vor nicht. Im Gegensatz zum Altersdiabetes lässt sich der Typ 1 Diabetes mit einer Diät nicht beeinflussen. «Das einzige, was dem Patienten hilft, ist Insulin», erklärt Dr. Vuissoz. Dieses kann auch heutzutage nicht als Sirup eingenommen, sondern muss gespritzt werden. «Moderne Geräte wie die Insulinpumpe oder intrakutane Blutzuckermesssonden ersparen den Patienten jedoch zahlreiche Spritzen.»

Tägliche Blutzuckerkontrollen und regelmässige Spritzen sind für viele Kinder und Jugendliche eine Horrorvorstellung. Diese Situation fordert Eltern in höchstem Mass. Dr. Vuissoz gab den betroffenen Eltern zahlreiche Tipps, um in den verschiedenen Altersgruppen der Kinder richtig auf die Situationen zu reagieren. Er bezog sich dabei auf die neu lancierte Kampagne «Stark durch Erziehung» des Kantons Wallis.

«Der Vortrag von Dr. Vuissoz bestätigt die Wichtigkeit der regionalen Zusammenarbeit», erklärt Kinder-Chefarzt Dr. Simon Fluri. So hören die Eltern eine einheitliche Botschaft vom Spitaleintritt, in der Schulung durch das Diabetesteam bis hin zur ambulanten Betreuung in der Spezialsprechstunde am SZO und in der Kinder- und Hausarztpraxis.

pd/map

15. Oktober 2018, 15:11

