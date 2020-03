Walliser Parlament will Wolfsalarmsystem einrichten

Wolf | Mehrere Innerschweizer Kantone haben einen solchen Wolfs-Alarm per SMS bereits eingeführt

Wie bereits in mehreren Innerschweizer Kantonen soll auch im Wallis ein Wolfsalarmsystem eingerichtet werden. Der Grosse Rat hat am Freitag ein entsprechendes Postulat mit 60 zu 59 Stimmen an die Kantonsregierung überwiesen.

Der Vorstoss war von mehreren CVP-Abgeordneten aus dem Oberwallis nach einem Wolfsangriff im März 2019 eingereicht worden. Ihr Anliegen ist es, Tierhalter, Einwohner und Touristen mit einem Alarmsystem vor der Präsenz eines Wolfes zu warnen.

Mehrere Innerschweizer Kantone, darunter Luzern und Uri, haben einen solchen Wolfs-Alarm per SMS bereits eingeführt.

Der Staatsrat Jacques Melly sagte, er nehme das Anliegen der Urheber des Vorstosses zur Kenntnis und teile deren Sorgen. Gleichzeitig zeigte er sich skeptisch, dass ein solches Warnsystem auch tatsächlich den erhofften Zweck erfüllen kann.

Das Wallis zählt laut Melly derzeit mindestens dreissig Wölfe, die jederzeit im gesamten Kantonsgebiet präsent sein könnten. Da der Wolf in kurzer Zeit grosse Distanzen zurücklegen könne, entspreche der Alarm selten dem tatsächlichen Aufenthaltsort des Raubtieres.

