Die Walliser Schule für Gestaltung erhält neue Infrastrukturen

Braucht mehr Platz. Der Staatsrat will die Walliser Schule für Gestaltung in Siders modernisieren und plant einen Neubau. Foto: www.ecav.ch

Der Staatsrat sieht den Bau neuer Räumlichkeiten für die Walliser Schule für Gestaltung (ECAV) vor. Zudem wird sie ab dem 1. Januar 2019 der HES-SO Valais-Wallis angegliedert.

Der Walliser Schule für Gestaltung (ECAV) fehle es zurzeit an Platz, schreibt der Kanton in einer Mitteilung. Ihre Räumlichkeiten seien auf verschiedene Standorte verstreut und der Zustand einiger unter ihnen sei problematisch. «Sie bieten nicht die geeigneten Bedingungen, damit die Schule ihre Weiterentwicklung planen kann», halten die Behörden fest. Der Staatsrat habe folglich entschieden, in Siders neue Infrastrukturen zu schaffen.

Am Projekt muss gemäss Mitteilung aber noch «geschliffen» werden. Das Gleiche gilt demnach für den genauen Standort und den Terminkalender für die Bauarbeiten. Ziel sei es, den Studierenden und Schülern der ECAV innert nützlicher Frist geeignete Gebäude zur Verfügung zu stellen.

Die Walliser Schule für Gestaltung (ECAV) werde zudem ab dem 1. Januar 2019 in die HES-SO Valais-Wallis eingegliedert. Die sei der Wunsch beider Institutionen gewesen.

Die Einzelheiten dieser Eingliederung sollen noch vor dem 31. Dezember 2018 in einer Vereinbarung zwischen der Generaldirektion der HES-SO Valais-Wallis, der Direktion der ECAV und dem Präsidium des Stiftungsrats der ECAV geregelt werden.

20. Dezember 2018, 10:34

