Wechsel an der Spitze

Abgelöst. Konstantin Bumann (rechts) tritt als neuer VR-Präsident die Nachfolge von Jürg Stettler an. Foto: zvg

Saastal Tourismus AG (STAG) verzeichnete im Geschäftsjahr 2017/18 5,1 Prozent mehr Logiernächte. Konstantin Bumann löst Jürg Stettler als neuer Verwaltungsratspräsident ab, wie die Tourismusorganisation im Anschluss an die Generalversammlung am Freitagabend mitteilte.

Im Winter 2017/18 konnte die Destination die Logiernächte um 5.7 Prozent steigern, im Sommer um 4.4 Prozent. Das Saastal verzeichnete somit an über 26 aufeinanderfolgenden Monaten ein Logiernächte-wachstum, obwohl die Anzahl vermieteter Betten in der gleichen Zeitspanne um mehrere Hundert abgenommen hat. Eine Studie des Instituts für Tourismuswirtschaft (ITW) der Hochschule Luzern hat zudem gezeigt, dass die WinterCARD in den beiden Wintersaisons 2016/17 und 2017/18 eine zusätzliche Wertschöpfung von insgesamt 25 Millionen Franken und 190'000 zusätzlichen Logiernächten generiert hat. Die WinterCARD ist damit der entscheidende Grund für das erfreuliche Geschäftsergebnis.

An der Generalversammlung kam es zu einer Neubesetzung des Verwaltungsrats. Mit der Wahl von Konstantin Bumann zum neuen Verwaltungsratspräsidenten hat sich das Gremium für ein Mitglied mit viel Erfahrung und Wissen im Tourismus entschieden. Konstantin Bumann ist seit 2014 als Präsident verschiedener touristischer Vereinigungen im Saastal tätig, unter anderem als Präsident von Saas-Fee/Saastal Tourismus sowie seit einem Jahr als Vizepräsident der STAG. Für den abgetretenen Verwaltungsrat Martin Burgener wurde Barbara Schiesser als Vertreterin der Bergbahnen Hohsaas gewählt. Die ebenfalls zurückgetretenen externen Verwaltungsräte Patrick Pfäffli und Jürg Stettler wurden nicht ersetzt. Der Verwaltungsrat besteht daher neu aus sieben statt neun Mitgliedern.

fm

02. Februar 2019, 10:00

